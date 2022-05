4ª dose da vacina contra a Covid-19 avança para maiores de 80 anos

Pessoas com menos de 60 anos não vão ser vacinadas com a dose de reforço.

Marta Temido confirmou, esta segunda-feira, numa visita ao Hospital de São João, no Porto, que a administração da quarta dose da vacina contra a Covid-19 vai avançar. "Para já, faz sentido administrar a vacina para a população com mais de 80 anos", explicou a ministra da Saúde, acrescentando que a decisão está "em linha com a posição da Agência Europeia de Medicamentos".





