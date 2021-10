Acidente em cadeia com sete carros no Túnel do Grilo em Lisboa

Trânsito esteve parado por causa do acidente, mas entretanto a circulação já foi retomada.

Um acidente em cadeia envolveu sete carros no Túnel do Grilo, no sentido Odivelas-Moscavide, na manhã desta sexta-feira.Não existem feridos a lamentar.Possivelmente um dos carros terá parado e provocou o choque em cadeia.O trânsito esteve parado por causa do acidente, mas entretanto a circulação já foi retomada.O alerta foi dado por volta das 9h.O reboque já está no local para transportar as viaturas.