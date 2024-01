Adiado interrogatório dos detidos suspeitos de corrupção na Madeira

Sessão foi marcada para as 14h00 de segunda-feira.

O tribunal de Instrução Criminal de Lisboa adiou o interrogatório dos três detidos suspeitos de corrupção na Madeira para as 14h00 de segunda-feira devido a questões burocráticas.

As detenções de dois empresários e do presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, surgiram na sequência de uma megaoperação que também atingiu o presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, que foi constituído arguido e anunciou na sexta-feira que vai abandonar o cargo.

Os detidos são suspeitos de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência. Este sábado, o autarca do Funchal renunciou ao cargo devido ao processo em que é visado.