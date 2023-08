“Algarve é o espelho da ligação com o país”: Leitores de férias pedem para reservar o Correio da Manhã nos postos de venda

Região turística junta lealdade de leitores locais com leitores de férias.

"Todos os dias temos pedidos de reservas do Correio da Manhã, de pessoas que estão de férias e têm receio que o jornal esgote". A expressão é de Flor Veríssimo, do quiosque Flor do Mar, na aldeia das Açoteias, em Albufeira, um dos postos de venda por onde passou ontem a iniciativa ‘CM mais perto’. "O Algarve exprime duas coisas muito boas que o CM tem: para além de toda a região ter historicamente uma grande ligação ao projeto, no verão junta-se a lealdade dos leitores locais com a dos leitores de todo o País. O Algarve é, nesta altura, espelho da ligação de todo o País com o CM, porque acolhe leitores de todo o lado", considera Eduardo Dâmaso, diretor-geral editorial adjunto do CM e CMTV.