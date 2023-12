Ameaça operacionais do INEM e militares da GNR com duas facas após desentendimento com a família na noite de consoada

Crime aconteceu em Guimarães. Homem foi detido.

Um homem, com cerca de 60 anos, ameaçou dois operacionais do INEM e uma patrulha da GNR com duas facas em Guimarães na noite deste domingo. O alerta foi dado por volta das 23h00.Ao que oconseguiu apurar, os profissionais foram chamados ao local depois de familiares do indivíduo terem indicado que este se encontrava alterado na casa onde faziam o jantar de Natal.O homem ainda chegou a barricar-se em casa, mas foi detido pelos militares da GNR.Após ser presente a primeiro interrogatório, o homem ficou sujeito às medidas de coação de aparições trissemanais às autoridades e proibição de contactos com a família.