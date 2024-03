Amostras de ADN ajudam a caçar homem que matou duas mulheres há mais de 30 anos

O corpo de Jacqueline Lard, uma agente imobiliária de 40 anos do condado de Stafford, Virgínia, foi encontrado debaixo de uma alcatifa abandonada no condado vizinho de Prince William a 15 de novembro de 1986. Na altura, o resultado da autópsia revelou que a mulher tinha morrido devido a um traumatismo craniano.As autoridades disseram que foram encontrados sinais de uma "luta horrível" no escritório da imobiliária."Aconteceu há muito tempo e moldou a minha vida. Posso olhar para a maioria das coisas que fiz na minha vida e penso que muitas delas tiveram origem neste acontecimento", disse Edwin Lard, filho da vítima, recentemente ao The Washington Post.A 4 de março deste ano, 37 anos após o crime, Elroy Neal Harrison foi acusado de homicídio em primeiro grau, rapto e ofensas à integridade física. A análise de DNA permitiu ainda associar o homem ao homicídio de Amy Baker.A jovem tinha 18 anos quando foi morta em março de 1989 depois de fazer uma visita à família em Falls Church. O corpo, encontrado numa área arborizada junto a uma autoestrada, revelava sinais de estrangulamento.Segundo a polícia de Fairfax, condado onde ocorreu o crime, o carro de Baker foi encontrado dois dias antes à berma da estrada por um polícia. O agente, por ver o carro abandonado, mandou rebocá-lo.Ao ver que o carro da filha tinha sido rebocado, a mãe de Baker revistou-o, encontrando os seus pertences ainda no interior. No dia 31 de março, a família procurou na zona onde o carro se tinha avariado e descobriu o cadáver numa zona arborizada perto da rampa de saída da I-95 para a Backlick Road, em Springfield.Os detetives iniciaram uma investigação, determinando que o carro de Baker tinha ficado sem gasolina na rampa de saída. Acredita-se que a jovem tenha saído interpelada pelo assassino depois de sair do veículo para procurar ajuda.Os casos de Jacqueline Lard e Amy Baker permaneceram sem resolução durante mais de 30 anos e foram agora desvendados graças a uma investigação iniciada em 2021.Em 2021, a polícia de Fairfax submeteu as provas do homicídio de Amy Baker ao DNA Labs International, o que resultou no desenvolvimento de um perfil de ADN.As autoridades criaram um perfil de ADN para o suspeito de Baker, tendo o colocado num banco de dados da Virgínia, que acabou por interligar o caso ao assassinato de Lard.A genealogia forense tem-se tornado cada vez mais comum na resolução de casos arquivados na Virgínia. Em setembro de 2023, a polícia prendeu um homem pela morte de uma mulher por esfaqueamento em 1994 em West Springfield.