Angariados mais de 15 mil euros para ajudar trabalhadores da Global Media

Fundo solidário foi entregue a 44 trabalhadores do Jornal de Notícias, O Jogo, TSF e Global Imagens.

O fundo solidário criado para apoiar os trabalhadores do Grupo Global Media, que deixou dezenas de colaboradores e prestadores de serviços sem receber. A ajuda dada pelos leitores, colegas do grupo e ainda jornalistas de outros meios chegou aos 15683,63 euros, até esta terça-feira, informam os representantes dos trabalhadores e gestores do fundo solidário.

Este montante serviu, até agora, para ajudar 44 trabalhadores do Jornal de Notícias, O Jogo, TSF e Global Imagens.

"Na sexta-feira, 31 de dezembro, alguns recibos verdes receberam os pagamentos que tinham em atraso no GMG e vários deram nota da sua própria generosidade – telefonaram a querer devolver a ajuda que tinham recebido, deixar para alguém que estivesse em maiores dificuldades", contam. Em comunicado, explicam que estes trabalhadores puderam ficar com a verba doada, que funciona como um "'subsídio de Natal' para quem passou a época natalícia a "contar tostões" e "teve de esperar até ao dia 31 para receber o pagamento devido de trabalhos feitos em outubro".

O IBAN do fundo solidário, que até agora tem 4683,63 euros, é o PT50 0035 0196 00030765 530 73 (Caixa Geral de Depo sitos).