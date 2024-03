Ano letivo no Afeganistão começou sem a presença de um milhão de raparigas

ONU estima que cinco milhões de pessoas já estavam fora da escola antes da tomada do poder pelos talibãs.

O ano letivo no Afeganistão começou na quarta-feira, mas sem a presença de meninas que os talibãs proibiram de frequentar aulas, além do sexto ano, tornando-o no único país com restrições à educação feminina.

A agência da ONU para a infância afirma que mais de um milhão de meninas são afetadas por esta proibição e estima que cinco milhões de pessoas já estavam fora da escola antes da tomada do poder pelos talibãs devido à falta de instalações e outras razões.

O Ministério da Educação dos Taliban marcou o início do novo ano letivo com uma cerimónia à qual as jornalistas não foram autorizadas a assistir.