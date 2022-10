Antigo jogador do Arsenal entre os feridos num esfaqueamento em Milão

Ataque fez uma vítima mortal.

"Agora estamos mais calmos, mas estávamos em pânico. Não percebemos o que estava a acontecer. Vimos pessoas a correr em lágrimas", relatou uma testemunha, à agência de notícias ANSA.



O supermercado já informou que as vítimas estão a receber apoio psicológico.



As autoridades estão a investigar o caso.

O defesa central Pablo Mari, de 29 anos, que joga no clube Monza, ficou esta quinta-feira ferido num esfaqueamento num supermercado de um centro comercial em Assago, Itália. Na sequência do esfaquemento, uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas.De acordo com o jornal Corriere della sera, o suspeito é um homem, de 46 anos, com perturbações mentais. O indivíduo terá pegado numa faca e esfaqueado repentinamente um homem, de 30 anos, que acabou por perder a vida. Esfaqueou ainda outras quatro pessoas.As autoridades afastam, para já, a possibilidade de terrorismo e acreditam que aquando do ataque o suspeito possa ter tido um surto psicótico.