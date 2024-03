Ataque a aliado de Navalny com martelo foi planeado

Leonid Volkov foi agredido à porta de casa na Lituânia.

O ataque a Leonid Volkov, o homem que durante muitos anos foi o assessor do opositor russo Alexei Navalny, terá sido planeado, segundo Vilmantas Vitkauskas, chefe do centro governamental de gestão de crises da Lituânia.Leonid Volkov foi agredido com gás lacrimogéneo e com um martelo, esta terça-feira à porta de casa em Vilnius, capital da Lituânia.O caso está a ser investigado pelas autoridades."Quanto mais investigamos, mais claro se torna que a operação foi profissional e bem planeada", concluiu Vilmantas Vitkauskas.De acordo com a Reuters, o Kremlin recusou-se a comentar o ataque. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, disse que o presidente da Rússia, Vladimir Putin não deve ser temido, mas sim respeitado.