‘Bazuca’ paga navio científico da Marinha

Ponto prévio: “Não tem requisitos militares e não é armado”, diz a Marinha. O aparente paradoxo - que não o é porque a Armada tem outros navios não combatentes - refere-se ao futuro navio ‘multipropósito’. Ao concurso lançado em junho (95 milhões € do PRR) responderam dois candidatos, que o CM sabe estão agora em qualificação. O navio será uma plataforma científica. “Estima-se que a decisão de contratação aconteça durante o último trimestre do ano”, adianta fonte oficial da Armada. A construção será em Portugal e a entrega está prevista para final de 2025.Saiba mais no Correio da Manhã