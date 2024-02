Crianças tinham todas idade inferior a 10 anos. A mais nova era um bebé.

Uma mulher, de 42 anos, foi detida no domingo por ser suspeita de ter matado os três filhos em Bristol, em Inglaterra, avança a ABC News.Segundo a polícia, os agentes foram chamados a uma casa na zona de Sea Mills pouco depois da 00h00 e encontraram as três crianças, já mortas, no interior da casa."Este é um incidente incrivelmente trágico e de partir o coração, no qual três crianças infelizmente morreram", disse o inspetor-chefe Vicks Hayward-Mele.Segundo o jornal, entre as vítimas encontram-se um bebé de 10 meses, uma menina de três anos e um rapaz de dez.