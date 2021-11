Benfica deixa fugir liderança do campeonato ao empatar com Estoril

Com exibição desinspirada, águias concederam o empate ao Estoril já no minuto 90.

O Benfica empatou este sábado 1-1 o jogo com o Estoril. Do lado das águias, Lucas Veríssimo inaugurou o marcador cedo, logo aos dois minutos.Com uma exibição desinspirada, principalmente na segunda parte, as águias concederam o empate ao Estoril já no minuto 90. Rosier marcou o golo para a equipa da casa.

Com este resultado, o 'onze' de Jorge Jesus passou a somar 25 pontos, menos um do que o FC Porto, que tinha batido este sábado o Boavista por 4-1, sendo que o Sporting, com 23, também pode ultrapassar as 'águias' se vencer em casa o Vitória.

Suplentes: Hélton, Gilberto, Everton, Meïte, Diogo Gonçalves, Pizzi, Gedson, Gonçalo Ramos e Morato





: Dani Figueira; Carles Soria, Lucas Áfrico, Ferraresi e Joãozinho; Gamboa e Rosier; Bruno Lourenço, André Franco e Arthur; André Clóvis: Odysseas; Otamendi, Lucas Veríssimo e Vertonghen; Nemanja, João Mário, Weigl e Grimaldo; Rafa, Darwin e Yaremchuk