Bica indignada com Teresa Guilherme

“Não morda a língua nos próximos dias. Nós gostamos muito de si, não a queremos ver caída, vítima do seu próprio veneno. Tenha vergonha!”. É desta forma que Tiago Torres da Silva, padrinho e letrista da marcha da Bica, que venceu o concurso deste ano, se refere a Teresa Guilherme, cujos comentários no programa “A Noite das Estrelas”, da, geraram uma onda de revolta no bairro.“Tenho pena que façam tanta batota, há muitos anos, a votarem as marchas. Sejam as do Alto do Pina ou do que for. O que se passou foi inconcebível”, disse a comentadora e madrinha do Alto do Pina (ficou em 5.º), aludindo ao facto do estilista Dino Alves (responsável pelos figurinos) e Marco Mercier (um dos ensaiadores), da marcha da Bica, serem pessoas conhecidas e “terem amigos no júri”.

O padrinho da Bica fala em “infâmia” e “língua viperina”. Diz que Teresa Guilherm e “destila fel” e deve um pedido de desculpa “a cada um daqueles contra quem disparou a arma mais vil, mais baixa de todas que é o boato!”