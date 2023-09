Brasil emite alerta vermelho devido a calor extremo que pode chegar aos 50 graus no fim de semana

Nove estados estão sob aviso do Instituto Nacional de Meteorologia.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) do Brasil emitiu um alerta vermelho, que significa "elevado risco de danos à integridade física e até à vida das pessoas", devido à vaga de calor extremo que se faz sentir no país desde o passado domingo, 17 de setembro, e que deve aumentar ainda mais esta sexta-feira, sábado e domingo. A previsão é que já esta sexta-feira grande parte dos 27 estados brasileiros atinjam temperaturas acima dos 40 graus, em alguns casos até dos 45, com sensação térmica, ou seja, aquilo que as pessoas realmente sentem, superior a 50 graus.

O alerta vermelho foi disparado para nove estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e Goiás. Para os outros estados o Inmet manteve o alerta laranja, o segundo de maior gravidade, que poderá ser revisto e aumentado para vermelho nas próximas horas.

Em várias regiões do país essa previsão já não está muito longe, pois, esta quinta-feira, 21, pelo menos 11 das 27 capitais regionais já registaram temperaturas de 35 graus ou mais, e em cidades do interior de São Paulo, por exemplo, os termómetros passaram dos 41, mesmo o território paulista sendo considerado uma região de clima temperado. A temperatura média para o mês de Setembro, quando ainda se está no Inverno, que termina sábado, é geralmente de 23 graus.

Para sábado e domingo, ainda na capital paulista, a temperatura prevista é de 38 graus, 15 acima do que seria normal, o que, a confirmar-se, será a mais elevada da história na cidade, que esta quinta-feira já enfrenta sufocantes 35, calor fortemente aumentado pela imensa cobertura de asfalto nas ruas pouco arborizadas. Em estados do centro-oeste do país, como Goiás e Mato Grosso, os termómetros devem subir no fim de semana a, pelo menos, 45 graus, podendo, em alguns pontos, bater muito perto dos 50, algo inusitado mesmo para um país tropical.

Se os estados mais quentes já estão a sofrer com temperaturas extremas, o que dizer dos estados mais ao sul, como Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que têm um clima quase europeu e onde nesta época do ano chega a nevar, que têm enfrentado calor de 35 graus, como aconteceu em Porto Alegre, ou 32, caso desta sexta-feira em Curitiba.

O responsável por estes extremos é o fenómeno "El Ninho", agravado pelas inquestionáveis mudanças climáticas provocadas pelo homem. Cidades por todo o Brasil estão a adoptar medidas emergenciais para tentarem minimizar os efeitos do calor extremo nos seus habitantes, que estão a lotar as urgências dos hospitais com desidratação aguda e outras enfermidades decorrentes das temperaturas excepcionais