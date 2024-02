Brasileira detida em aeroporto na Colômbia com 130 sapos raros e ultravenenosos na bagagem

Espécie está em vias de extinção e é protegida pelas autoridades locais.

Uma brasileira de 37 anos foi detida pela Polícia Nacional da Colômbia no Aeroporto Internacional Eldorado, em Bogotá, a capital do país, ao tentar embarcar com 130 sapos de uma espécie rara e extremamente venenosa. A brasileira foi detida pouco antes de embarcar num avião para a cidade brasileira de São Paulo com escala no Panamá.

Os 130 sapos são da espécie Oophaga Histrionica, popularmente conhecida como Arlequim Venenoso, que está em vias de extinção e, por isso, é protegida pelas autoridades da Colômbia, e a polícia acredita que tenham sido extraídos ilegalmente numa comunidade conhecida como Nariño, a 830 km de Bogotá, onde ainda são comuns. Esse tipo de sapo tem um dos venenos mais poderosos entre os vertebrados.

Os animais, que foram enviados para um departamento veterinário para receberem cuidados, estavam escondidos em caixas de filmes fotográficos e, de acordo com o comandante da Polícia Nacional em Bogotá, coronel Juan Carlos Arévalo, apresentavam um quadro de desidratação extrema e elevado stress. Segundo o oficial, os sapos estavam a poucas horas de morrer e dificilmmente sobreviveriam se não tivessem sido encontrados no aeroporto.

A brasileira, cujo nome a polícia colombiana preferiu não divulgar, e que foi colocada à disposição da justiça colombiana, alegou que os sapos lhe tinham sido oferecidos por pessoas amigas numa comunidade no interior do país e que os levava para o Brasil como recordação. De acordo com a polícia colombiana, exatamente por serem raros e estarem em vias de extinção, cada sapo dessa espécie chega a valer mais de mil dólares no mercado ilegal de colecionadores.