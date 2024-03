Camião abalroa ponto de controlo da Guardia Civil em Sevilha e faz seis mortos. Dois são agentes

Condutor do veículo foi detido.



"Ao receber sinais da Guardia Civil, o condutor manobrou bruscamente, desviando-se para a faixa de rodagem e atropelando os três primeiros veículos oficiais do Grupo de Ação Rápida (GAR) da Guardia Civil e pelo menos dois outros veículos civis que se encontravam no interior do dispositivo", disse a Guardia Civil em comunicado, citado pelo Diaro de Sevilla.



O condutor do camião não sofreu ferimentos e deu negativo aos testes de álcool e drogas a que foi submetido.



Os três feridos graves, também agentes da Guardia Civil, foram transferidos para o Hospital Macarena, o Hospital Valme e o Hospital de Traumatologia Virgen del Rocío de Sevilha.













