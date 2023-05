Carro arde no IC33 em Santiago do Cacém

Condutor não sofreu ferimentos.

Um carro incendiou-se, esta manhã de sexta-feira, no IC33, ao quilómetro 15.9, em Santiago do Cacém. O condutor não sofreu ferimentos.



No local estiveram 16 operacionais apoiados por 9 viaturas dos Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém, Bombeiros Voluntários de Sines, Infraestruturas de Portugal e GNR. O alerta foi dado às 09h55.