Catedral de Notre-Dame deverá reabrir ao público no final de 2024

Monumento foi consumido pelas chamas depois de um incêndio deflagrar no telhado em 2019.

Jean-Louis Georgelin

A Catedral de Notre-Dame, em Paris, França, deverá reabrir ao público no final de 2024, avançou esta segunda-feira o responsável do projeto de reconstrução, citado pela ABC News. A Catedral foi consumida pelas chamas depois de um incêndio deflagrar no telhado, em 2019."A minha tarefa é estar pronto para abrir a catedral em 2024. E fá-lo-emos. Estamos a lutar todos os dias por isso e estamos num bom caminho", disseA reconstrução da Notre-Dame teve início no ano passado, quando foi possível assegurar que o monumento era seguro para os trabalhadores começarem a fazer as reparações. Desde então, são mais de mil pessoas a trabalhar no restauro da igreja.Philippe Jost, director-geral da agência governamental que supervisiona a reconstrução, assegura que o resultado "será fiel à arquitetura original".A ministra da Cultura de França, Rima Abdul-Malak, explica que a previsão de abertura da Notre-Dame está marcada para dezembro de 2024, mas podem haver atrasos. "Haverá ainda alguns trabalhos de renovação em 2025", sublinha Abdul-Malak.Esta terça-feira, uma exposição intitulada de "Notre-Dame de Paris: No coração do local de construção" vai ser inaugurada. A visita é gratuita e tem lugar numa instalação subterrânea em frente à catedral. A exposição promete que se possa "viver a experiência de visitar a Notre-Dame de uma forma totalmente nova".