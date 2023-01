Chaminé desaba na Escola Secundária Sá de Miranda em Braga

As obras no local já começaram e deverão estender-se durante 15 dias.

A chaminé de defumagem da Escola Secundária Sá de Miranda, em Braga, desabou na madrugada de terça para quarta-feira. O acidente aconteceu num vão de escadas, que entretanto já foram interditas.Antonieta Silva, diretora do estabelecimento de ensino, conta aoque os funcionários se aperceberam do desabamento esta quarta-feira de manhã, quando chegaram à escola, e que rapidamente ligaram para a entidade responsável pela manutenção do edifício.As obras no local já começaram e deverão estender-se durante 15 dias.