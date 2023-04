Colisão entre carro e mota faz um ferido grave em Vila Nova de Gaia

Bombeiros Voluntários dos Carvalhos prestaram socorro à vítima.

Uma colisão entre um carro e uma mota na Avenida Moreira de Sousa, em Vila Nova de Gaia, provocou um ferido. O alerta foi dado às 05h55 e os Bombeiros Voluntários dos Carvalhos foram acionados para o local.

A vítima apresentava ferimentos considerados graves e foi hospitalizada.

A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.