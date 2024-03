"O Renato espeta a faca no peito do Igor": Testemunha diz ter visto vítima ser perseguida na noite dos festejos

Jovem foi assassinado a 8 de maio de 2022, junto ao Estádio do Dragão, na festa do título do FC Porto.

Começou, esta quinta-feira, a quarta sessão do julgamento da morte de Igor Silva.A namorada de Igor é a primeira testemunha a ser ouvida. A jovem afirmou que Renato (filho de Marco 'Orelhas') tirou uma faca e esfaqueou Igor."O Renato tirou uma faca e esfaqueou o Igor", disse, acrescentando ainda que nesse momento ele estava no chão e que foi atingido na zona lombar."Meti a cabeça do Igor nas minhas pernas. Um rapaz ao lado chorava. Vi outro homem que não conheço que disse: isto era escusado", acrescentou. A jovem mostrou ainda ao juízes como tudo aconteceu e replicou o gesto que Renato fez quando o esfaqueou.Acrescenta ainda que quando Marco agarrou o Igor "deu-lhe um soco".Também um amigo de Igor Silva testemunhou nesta sessão. Diz que estava com uma outra amiga, também agredida, e a esposa quando viu o Igor a discutir com uma mulher (Sónia, irmã de Marco).O amigo de Igor disse ainda que o viu ir-se embora e, mais tarde, Marco estava a correr com várias pessoas em direção para a Alameda."Fui atrás deles. Alguém se agarra aos pés do Igor e ele cai. O Marco mete-se em cima do Igor e eu agarro o Marco por trás. Fui depois agredido. Fui agredido pelo Diogo ( Xió )", garantiu."Depois já só vejo o Igor a fugir de gatas e quem lhe batia também saiu dali. Não vi o que aconteceu depois. Soube que tinha morrido já à porta do hospital", acrescentou.Nessa altura o amigo de Igor percebeu que a outra amiga também estava a ser agredida por três mulheres. "Vi um homem dar um pontapé no nariz. Fui em defesa dela e também fui agredido", asseverou.Márcio Teixeira conhecido de Igor estava nos festejos e viu a vítima ser perseguida. "Vi o Igor a fugir e vou atrás ver o que se passa. O Renato e o Marco estavam de volta dele. O Renato tinha uma faca na mão e fazia gestos para tentar esfaquear o Igor. Ele tentava fugir, mas a certa altura caiu de costas. Nisto, o Renato espeta a faca no peito do Igor", relatou."O Renato saiu dali e o Marco disse-me: ele esfaqueou-me primeiro. Não vi uma pinta de sangue, mas não estou a dizer que não aconteceu. (...) Fui socorrer o Igor", acrescentou.Hélio Carvalho, amigo de Igor, estava com a vítima durante os festejos e confirmou que quando subiam a Alameda veio o grupo de Marco. "O Igor começou a correr e eles atrás. Vi o Marco, o Renato e o Paulo. Queriam bater nele. O Renato tinha algo na mão, não consegui ver o que era", explicou.Detalhou que perdeu Igor de vista, apercebeu-se de que várias pessoas o cercaram para lhe bater e viu-o já no chão. "O Marco estava ao lado e ainda lhe deu um chuto. Também vi o Paulo". No depoimento feito durante a investigação, Hélio não tinha referido este pontapé. Confrontado com esse facto, manteve esta última versão.Tal como na última sessão Iara, filha de Marco Gonçalves, não se encontra na sala de audiência. Na última sessão tinha apresentado uma justificação em como estava doente.