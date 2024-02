Comprou estas bolachas? Cuidado porque podem conter pedaços de metal

Lidl retirou os produtos de venda e apela a que os clientes devolvam os pacotes que compraram.

O fornecedor Banketbakkerij Merba B.V. está a proceder à recolha das bolachas "Sondey Farmer Cookies, Triple Choc , 200g" com data de validade 12/12/2024 e as "McEnnedy Bolachas recheadas Nougatelli, 175g" com data de validade 10/12/2024. Segundo nota divulgada pelo Lidl, algumas unidades podem conter pedaços de metal."Dado o risco de ferimentos ao consumir os produtos, os clientes não devem, de forma alguma, consumir os mesmos, e devem proceder à sua devolução", informa a nota.O Lidl Portugal já retirou os produtos de venda e informa que os clientes podem devolver as embalagens compradas em qualquer loja Lidl, sendo o reembolso feito mesmo sem o talão de compra.