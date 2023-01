Condutor alcoolizado arranca nariz a GNR

Guarda foi submetido a uma operação de reconstrução.

Um praticante de artes marciais, de 33 anos, com cadastro por agressões a polícias (foi condenado a pagar 15 mil euros de indemnização a agentes da PSP), arrancou à dentada o nariz a um guarda de 42 anos, da GNR de Beja. O ataque ocorreu à frente da mãe do agressor.O ataque ocorreu pelas 03h30 desta sexta-feira. Manuel, que pratica Muay Thai, parou numa fiscalização da GNR nos arredores da cidade. No carro transportava a mulher e os dois filhos, de dois e cinco anos. Acusou álcool no sangue, tal como a mulher (que tem carta de condução) que também tinha bebido e ficou impedida de conduzir. Já no posto e após a realização do teste qualitativo de alcoolemia, acusou 1,7 g/l (taxa-crime). Foi detido e chamou a mãe. Foi perante esta familiar que o praticante de artes marciais agrediu o guarda a pontapé, derrubando-o. Depois, mordeu-lhe o nariz, com grande violência.