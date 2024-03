Último adeus a Navalny com beijos dos pais e ao som de "My Way"

Mais de mil pessoas reuniram-se perto da igreja de Moscovo para se despedirem do principal opositor russo.

O corpo de Alexei Navalny esteve, esta sexta-feira, numa igreja em Moscovo, na Rússia, onde decorreu a cerimónia fúnebre que reúniu mais de mil apoiantes para se despedirem do opositor de Putin.De acordo com a Reuters, o porta-voz de Navalny chegou a colocar em cima da mesa a possibilidade do funeral do opositor de Putin ser adiado, pelo facto de o corpo não ter saído da morgue à hora prevista. A cerimónia fúnebre que estava marcada para as 11h00 (07h00 de Lisboa), teve início apenas às 14h00 (11h00 locais).Segundo a Sky News, há snipers posicionados nos telhados de Moscovo.A multidão bateu palmas e entoou cânticos quando o carro funerário de Alexei Navalny chegou e continuou a fazer barulho durante a cerimónia, gritando o nome do opositor russo.O caixão de Navalny saiu da igreja menos de uma hora depois do início da cerimónia. Chegou ao cemitério de Borisovskoye após uma curta viagem.Perante o caixão aberto, os pais do opositor russo despediram-se pela última vez, beijando Alexei, enquanto se fazia ouvir a música "My Way", de Frank Sinatra. Várias pessoas também acariciaram o rosto de Navalny. Outras, que não conseguiram entrar no cemitério, gritaram por um último adeus.A fundação anticorrupção do líder da oposição russa publicou imagens televisivas de pessoas a atirar flores ao carro funerário de Alexei Navalny enquanto gritavam "obrigado, Alexei!"