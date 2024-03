Cristiano Ronaldo dá a vitória ao Al Nassr de Luís Castro

CR7 passou a ter 23 golos na Liga saudita.

O internacional português Cristiano Ronaldo deu esta sexta-feira a vitória ao Al Nassr, de Luís Castro, no campo do Al Ahli (1-0), reforçando o segundo lugar na Liga saudita de futebol, na 24.ª ronda.

Após a eliminação na 'Chmapions' asiática, a equipa de Castro regressou aos triunfos, graças a uma grande penalidade convertida por Ronaldo, aos 68 minutos, e ficou provisoriamente a nove pontos do líder Al Hilal, de Jorge Jesus.

Numa partida em que Otávio também foi titular, o Al Nassr passou a ter nove pontos de vantagem sobre o terceiro classificado, precisamente o Al Ahli.

Ronaldo passou a ter 23 golos na Liga saudita e reforçou a liderança na lista dos melhores marcadores, com o sérvio Mitrovic no segundo posto, com 20.