Detetada legionella na Academia Militar

Foi suspensa a utilização da piscina no edifício sede da Academia Militar, na rua Gomes Freire em Lisboa.

Foi detetada a presença da bactéria legionella nas instalações da Academia Militar, na Amadora, e na rua Gomes Freire, em Lisboa, confirmou ao CM fonte oficial do Exército.

A mesma fonte refere que a deteção aconteceu no âmbito de um controlo periódico que o Exército efetua. Foi suspensa a utilização da piscina no edifício sede da Academia Militar, na rua Gomes Freire em Lisboa.





Segundo um comunicado do Exército, "não foi identificado qualquer caso clínico entre militares e trabalhadores civis"."De imediato, foi desencadeada a realização de um choque térmico e químico às referidas instalações, e ativada uma Equipa da Unidade Militar Médica Veterinária, da Direção de Saúde, no sentido de avaliar circuitos de águas e apurar eventuais causas. As análises serão repetidas após a implementação das medidas em curso", lê-se no comunicado.

Recorde-se que a Academia Militar forma oficiais para o Exército e para a GNR.