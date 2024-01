Dupla utilizava medicamento para a tosse para fazer nova droga

Suspeitos utilizavam Toseína juntamente com outras substâncias que criam dependência para produzir "Purple Drunk".

Dois homens foram detidos pela PSP de Lisboa, esta sexta-feira, por utilizarem receitas falsas para comprarem Toseína, um medicamento para a tosse seca, que usavam para criarem a droga "Purple Drunk".Os dois homens, de 25 e 30 anos, levantavam o medicamento em farmácias na zona de Lisboa, Setúbal e do Algarve.Os agentes da PSP apreenderam ainda dezenas de frascos e várias caixas dos CTT que os detidos utilizavam para enviarem as embalagens para o estrangeiro.Em comunicado, a PSP explica que a investigação começou com a monitorização do levantamento deste medicamento em várias farmácias de Lisboa e Setúbal.Os detidos produziam a "Purple Drunk" usando o componente do medicamento para a tosse Codeína, que deriva da morfina e misturavam-no com outras substâncias que criam dependência. Esta droga está em expansão e tem efeitos semelhantes à heroína.Segundo comunicado, os detidos ficaram em prisão preventiva.