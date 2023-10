Escolas registam 316 crimes de bullying. Saiba como identificar casos

GNR reporta 140 atos de violência. PSP indica 176, dos quais 38 de ciberbullying.

O bullying é um ato de violência física ou psicológica intencional e reiterado, que regista um número crescente de casos nas escolas. A GNR reportou 140 crimes envolvendo bullying e ciberbullying no último ano letivo. Ou seja, mais do dobro dos 64 verificados no ano letivo de 2020-2021.