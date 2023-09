Estátua de Camilo Castelo Branco no Porto vai ser removida por "desgosto estético" e "desaprovação moral"

Escultura do escritor abraçado a uma mulher nua indignou personalidades na cultura. Rui Moreira solicitou que fosse removida.

O presidente do Porto, Rui Moreira, solicitou que a estátua de Camilo Castelo Branco abraçado a uma mulher nua, localizada em frente ao antigo tribunal da Relação da cidade invicta, fosse removida.Em causa, está uma petição, assinada por 37 pessoas, que destaca o "desgosto estético" e "desaprovação moral" naquilo que a escultura representa.A obra é da autoria de Francisco Simões e está exposta desde 2012. A mulher despida à qual Camilo está abraçado é desde então associada a Ana Plácido, grande amor do escritor. Os signatários descrevem como "ultraje" reduzir e objetificar a também escritora dessa forma."O grande amor da vida de Camilo foi Ana Plácido, cuja memória não merece o ultraje de se pôr o génio de Amor de Perdição e das Novelas do Minho a um exemplar mais ou menos pornográfico (..) Favor higiénico de se desentulhar aquele belo largo de tão lamentável peça e despejá-la onde não possa agredir a memória de Camilo", pode ler-se no texto da petição a que o Público teve acesso.Francisco Simões pronunciou-se sobre a petição e desmentiu a ideia de que a mulher representada fosse Ana Plácido."O conteúdo do texto é lamentável e revela desconhecimento. Sempre disse que a mulher era simbólica - representa a mulher do romance Amor de Perdição. Não é, nunca quis ser, um retrato de Ana Plácido", disse o artista, citado pelo mesmo jornal.Camilo Castelo Branco e Ana Plácido estiveram presos na cadeia da Relação durante um ano pelo crime de adultério. O amor entre ambos acabou em tragédia.