"Estou sem chão": Mulher de Luís Aleluia emocionada com morte do ator

Zita Favretto, mulher de Luís Aleluia, mostrou-se emocionada com a morte do marido. "Não estou de acordo. Estou sem chão", escreveu no facebook.

"Hoje partiu um homem bom, como conheci muito poucos… Descansa em paz, meu amado. Até sempre", lê-se na publicação.

O ator, eternizado pelo papel de ‘Tonecas’ na série ‘As lições do Tonecas’, morreu esta sexta-feira, aos 63 anos.

"Vou tentar dar aos nossos meninos tudo o que sempre desejamos e tentarei fazer deles uns bons seres humanos. O teu bom exemplo vai ajudar-me, certamente", acrescentou a esposa.

O ator tinha dois filhos com Zita Favretto.