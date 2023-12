FC Porto e Benfica confirmados no Mundial de Clubes 2025

Anúncio foi feito pela FIFA.

A FIFA confirmou este domingo que FC Porto e Benfica estão entre os participantes do Mundial de Clubes de 2025. Os detalhes da primeira edição do novo formato da competição foram aprovados este domingo durante o Conselho da FIFA que decorre na Arábia Saudita, com dragões e águias entre os nove participantes da UEFA já confirmados.

A prova terá o nome oficial vai decorrer entre 15 de junho e 13 de julho de 2025 nos Estados Unidos e, como estava previsto, terá 32 clubes divididos em oito grupos de quatro equipas. FC Porto e Benfica estão entre os 12 representantes da Europa, tendo já garantido vaga através do coeficiente da UEFA.