Fundador de famosa galeria de arte em Nova Iorque assassinado no Rio de Janeiro

Corpo de Brent G. Sikkema tinha marcas de perfurações feitas aparentemente com uma tesoura e uma chave de parafusos.

Um cidadão dos Estados Unidos de 75 anos, fundador de uma das galerias de arte mais famosas de Nova Iorque, foi assassinado na cidade brasileira do Rio de Janeiro no final da noite desta segunda-feira. O corpo de Brent G. Sikkema tinha marcas de perfurações feitas aparentemente com uma tesoura e uma chave de parafusos.

Sikkema, que em 1991 fundou a galeria Sikkema Jenkins & Co., foi encontrado já sem vida pelos bombeiros pouco depois das 23 horas locais, 2h00 da manhã desta terça em Lisboa, num apartamento no Jardim Botânico, um dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro, na zona sul daquela cidade.





O apartamento onde o empresário norte-americano foi encontrado era dele e a polícia até esta terça-feira não divulgou detalhes sobre o crime, que está a ter repercussão internacional, nomeadamente nos círculos ligados à arte. Quando os bombeiros acorreram ao apartamento para socorrer uma vítima, o que acabaram por não fazer pois Sikkema já estava morto, ainda não se sabia a sua identidade, só apurada mais tarde, já na madrugada desta terça-feira.O caso foi entregue à Divisão de Homicídios da Polícia Civil (Judiciária) do Rio de Janeiro, que já está a ouvir vizinhos e outras potenciais testemunhas e a tentar conseguir imagens de câmaras de videovigilância.