GNR apreende máquinas de jogo ilegal em Gondomar

Proprietária do estabelecimento foi constituída arguida.

A GNR de Medas apreendeu duas máquinas de jogo ilegal e constituiu arguida uma mulher, de 49 anos, na Foz do Sousa, em Gondomar.



Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana esclarece que no âmbito de uma ação de fiscalização em estabelecimentos de restauração e bebidas, no sábado, os militares detetaram e apreenderam duas máquinas que eram utilizadas para exploração de jogo ilegal num estabelecimento. Na operação foram também apreendidos 90 euros em numerário.





A proprietária do estabelecimento foi constituída arguida e os factos remetidos para o Tribunal de Gondomar. A GNR lembra que "a dependência no jogo é reconhecida como uma patologia, sendo necessário estar alerta aos sinais que revelem a adição do jogador, pois é comum que aqueles que sofrem desta perturbação ponham em risco o seu trabalho, contraiam grandes dívidas, acabando por inviabilizar a sua interação com a sociedade e adotem um comportamento autodestrutivo".