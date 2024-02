Helicóptero com cinco soldados desaparecido na Califórnia

Autoridades dos EUA estão a realizar buscas.

As autoridades dos EUA estão a realizar buscas por um helicóptero do Corpo de Fuzileiros Navais que desapareceu no meio de uma forte tempestade e que transportava cinco soldados do estado de Nevada para a Califórnia. O helicóptero desapareceu durante a noite passada.



Segundo a Reuters, o helicóptero foi dado como desaparecido depois de não conseguir chegar à Estação Aérea do Corpo de Fuzileiros Navais Miramar, em San Diego, Califórnia. Os fuzileiros navais saíram da Base Aérea de Creech, no condado de Clark, Nevada, onde estavam a fazer treino, informou o Corpo de Fuzileiros Navais num comunicado.

Fortes chuvas atingiram a área durante a noite e houve previsão de neve nas montanhas do condado de San Diego. Até ao momento ainda não foi possível localizar o helicóptero.