Homem assalta farmácia pela segunda vez e barrica-se no prédio onde vive em Campo de Ourique

Assaltante foi detido pelas autoridades.

Um homem armado assaltou uma farmácia em Campo de Ourique, em Lisboa, esta quinta-feira, e barricou-se no prédio onde vive, a cerca de 200 metros do local do assalto. O alerta para as autoridades foi dado perto das 14h00.A PSP e a Equipa de Intervenção Rápida foram chamadas ao local, onde acabaram por montar um perímetro de segurança. O assaltante acabou capturado pelas autoridades.Ao que oapurou, o homem ameaçou os funcionários da farmácia, local que já tinha assaltado na sexta-feira.