Homem detido por matar quatro pessoas nos EUA

Joseph Eaton, um homem de 34 anos, foi detido esta terça-feira por matar quatro pessoas a tiro no estado do Maine, nos Estados Unidos da América.Os corpos foram encontrados na casa do homicida, em Bowdoin, pouco tempo depois de ser dado um alerta para um tiroteio numa autoestrada de Yarmouth que feriu três condutores. As autoridades acreditam que os crimes estejam ligados de alguma forma, reporta o jornal norte-americano The New York Post.O homem foi detido numa área florestal perto da autoestrada onde aconteceu o tiroteio. Está acusado de quatro crimes de homicídio, mas não ainda da autoria dos tiros disparados naquela autoestrada.A polícia local referiu que Joseph Eaton será presente a tribunal, possivelmente, no final desta semana.Ainda não foram esclarecidas as motivações dos crimes.