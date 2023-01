Homem que agrediu e fechou a mãe em casa durante mais de um ano condenado a sete anos de prisão

Juiz referiu em tribunal que o que o agressor fez à mãe é "algo inqualificável".

O homem que maltratou, agrediu e manteve a mãe de 84 anos fechada em casa durante mais de um ano em Rio Tinto, no concelho de Gondomar, foi hoje condenado a sete anos e dois meses de prisão.

Durante a leitura do acórdão, no Tribunal São João Novo, no Porto, o juiz presidente disse que o que o agressor fez à sua mãe é "algo inqualificável".

"Espero que aproveite esse tempo [na prisão] para pensar naquilo que fez", afirmou.



A idosa foi mantida em cativeiro, entre 21 de janeiro de 2021 e 4 de março de 2022, sendo que todas as janelas e portas estavam trancadas com cadeados. Passou ainda fome e esteve cinco dias seguidos sem ingerir qualquer bebida ou alimento.



Durante os 13 meses em que a idosa esteve em cativeiro, o filho também se apoderou da sua reforma, de cerca de mil euros. Gastava o dinheiro em álcool e drogas.



O agressor acabaria por ser detido após uma denúncia.