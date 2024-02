Israel avança em Rafah contra tudo e contra todos

Muitos têm sido os apelos de Governos e organizações internacionais para que Israel não entre em Rafah, onde estão cerca de 1,3 milhões de palestinianos, mas o primeiro-ministro Netanyahu não dá mostras de ceder às pressões. Esta terça-feira foi a vez de a China se juntar ao coro de protestos e pedir a Telavive para suspender “o mais rápido possível” a operação militar no Sul da Faixa de Gaza, por forma a evitar uma catástrofe humanitária “ainda maior”. O apelo chegou através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, com Pequim a condenar as ações que prejudicam civis. Também os EUA garantiram que não vão apoiar a ofensiva militar em Rafah sem que sejam tidos em conta os refugiados na região. O Presidente Joe Biden diz que está a fazer todos os possíveis para alcançar um acordo de cessar-fogo de seis semanas.