Jovem israelita na prisão por recusar alistar-se no exército

Tal Mitnick condena "campanha de vingança" de Israel.

Tal Mitnick, jovem israelita de 18 anos, está a cumprir pena de prisão por recusar-se a juntar-se ao exército de Israel. É o primeiro caso de objeção de consciência, nestas circunstâncias, desde o início da guerra entre Israel e Hamas, informa o The Times of Israel.O jovem condena uma "campanha de vingança" contra o grupo islâmico. Mitnick começou a cumprir a sentença de 30 dias na base das Forças de Defesa Israelitas (IDF) em Tel Hashomer, na quinta-feira."Mesmo com toda a violência no mundo, não podemos apagar a conexão dos palestinianos a esta terra, da mesma forma que não podemos eliminar a dos israelitas", partilhou o jovem, em comunicado.O detido foi acompanhado até à base militar por um grupo pequeno de apoiantes."A violência não pode resolver esta situação. Não há solução militar para um problema político. Recuso juntar-me a um exército que acredita que o problema real pode ser ignorado."A recusa em alistar-se no exército é punível com prisão em Israel. As pessoas que não se querem juntar à IDF podem fazê-lo se apresentarem justificações médicas.Mitnick disse que o ataque do Hamas a 7 de outubro, que fez mais de 1200 mortos e 240 reféns, foi "um trauma sem comparação".O jovem condena os bombardeamentos "indiscriminados de civis". O israelita reforçou que já tinha mostrado a sua opinião, contra o exército, no início da guerra, mas, com o desenrolar do conflito, foi ficando cada vez mais seguro.