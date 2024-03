Ladrões filmados por proprietária de casa assaltada ficam em liberdade

PSP deteve os suspeitos em assalto a um estabelecimento comercial na Cruz de Pau.

garagem de uma casa em Palhais, Barreiro.

Os dois ladrões filmados pela proprietária da casa que assaltaram no passado domingo no Seixal, detidos esta terça-feira pela PSP, ficam em liberdade até que sejam revistas as medidas de coação aplicadas, segundo comunicado a que oteve acesso.Aos dois homens, com idades compreendidas entre os 29 e 47 anos, junta-se outro indivíduo, suspeitos de assaltarem um estabelecimento na Cruz de Pau. O assalto foi denunciado por populares às autoridades que se dirigiram para o local. No momento da abordagem, os três homens tentaram fugir de carro, mas foram de imediato intercetados.A PSP apreendeu dinheiro, luvas e várias ferramentas.Os suspeitos tinham consigo o carro que usaram para assaltar a residência no seixal. A viatura foi roubada pelos próprios na passada sexta-feira de uma

Segundo a polícia, "os três detidos já possuíam histórico criminal por crimes da mesma natureza, estando dois deles em desrespeito às medidas de coação aplicadas no âmbito de inquéritos anteriores, nos quais lhes tinham sido impostas apresentações periódicas e proibição de contactos entre ambos. Para além disso, um dos indivíduos foi ainda detido por condução sem habilitação legal".