Lágrimas e desalento no funeral do pianista encontrado morto dentro de um poço com as mãos e pés atados

Família e amigos de Pedro Queiroz, de 61 anos, demonstram-se revoltados com o crime atroz.

O funeral de Pedro Queiroz, o homem de 61 anos encontrado morto num poço com as mãos e os pés atados , realizou-se este sábado pelas 15h00 no cemitério do Alto de São João, em Lisboa. Foram vários os familiares e amigos que vieram às cerimónias fúnebres para um último adeus ao pianista. Os mais próximos não esconderam a emoção e demonstram-se revoltados com o crime atroz.O pianista foi espancado até à morte e atirado para um poço em Penteado, na Moita. A 16 de março, o corpo foi encontrado pela polícia. Estava coberto por um lençol e apresentava diversos hematomas na cabeça.Os resultados da autópsia revelaram que o corpo tinha sinais de violência e de subnutrição, o que indica que Pedro terá sido torturado durante várias semanas, não tendo a vítima bebido ou comido durante esse tempo. A Polícia Judiciária acredita que Pedro tenha sido assassinado pela ex-namorada , que tinha o objetivo de ficar com uma herança que o pianista tinha acabado de herdar. Os amigos da vítima contam que a relação do ex-casal era tóxica e que a mulher o perseguia, mesmo depois do fim da relação.Pedro Queiroz é descrito pelos mais próximos como um homem simples e com um grande coração. Era conhecido pelo seu talento enquanto músico tanto em Portugal como no exterior. O corpo foi cremado este sábado. As autoridades procuram agora pelo responsável pelo crime.