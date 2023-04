Mais de 100 utentes fazem fila em frente ao Centro de Saúde do Cacém. Muitos não conseguem consulta

A partir das 4h00 da manhã, já havia quem se juntasse à porta do centro.

Mais de cem pessoas formaram uma fila em frente ao Centro de Saúde do Cacém esta segunda-feira. As portas do centro abriram às 8h00, mas às 4h00 já havia quem se juntasse à porta. Por volta das 16h00, muitas pessoas ainda não tinham conseguido ser atendidas ou sequer tirado uma senha. Em grande parte, os utentes queixam-se da falta de médico de família, de uma má organização e dos longos períodos de espera.Segundo os moradores, o longo tempo de espera não é uma novidade. "Em outras circunstâncias, também tive que esperar bastante, mas acho que nada assemelhado a isto", referiu uma utente aoAo que oconseguiu apurar, naquela zona, há mais de 16 mil pessoas sem médico de família. Estes mesmos utentes optam por ir diretamente ao centro de saúde com a esperança de serem atendidos e de poderem marcas as consultas de que precisam.