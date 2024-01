Morreu Franz Beckenbauer, lenda do futebol alemão

Tinha 78 anos.

Franz Beckenbauer, lenda do futebol alemão, morreu este domingo aos 78 anos, avançou a família do ex-jogador."É com profunda tristeza que vos informamos que o meu marido e o nosso pai Franz Beckenbauer faleceu pacificamente ontem, domingo, rodeado pela família. Pedimos que façam o vosso luto em silêncio e que se abstenham de fazer perguntas", pode ler-se no comunicado da família, citado pelo Traunsteiner Tagblatt.Beckenbauer,é considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos, tendo sido uma das três personalidades do futebol a alcançar o campeonato do mundo como jogador, em 1974, e treinador, em 1990.O antigo defesa e médio foi ainda um dos destaques da ascensão do Bayern de Munique a potência mundial, vencendo três vezes a Taça dos Campeões Europeus (atual Liga dos Campeões), tendo ganho a Bola de Ouro em 1972 e 1976.