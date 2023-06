Morreu Nini, "a menina de 18 anos que venceu a leucemia de uma forma diferente"

Inês Pinto sofria de leucemia mieloblástica aguda. Ganhou destaque nas redes sociais por aceitar a doença e aproveitar a beleza de cada dia.

Inês Pinto, conhecida por Nini, morreu este domingo aos 18 anos. A jovem lutava contra a leucemia mieloblástica aguda e acabou por ganhar notoriedade por abordar a sua jornada com a doença e quebrar o tabu da morte nas redes sociais.A informação foi avançada através de uma história publicada no Instagram de Nini.Com o nome de utilizador @Amorrercomigo, a jovem descrevia-se como "a menina de 18 anos que venceu a leucemia de uma forma diferente", ao aceitá-la e abraçando a beleza de cada dia. "A doença é vencida quando a aceitamos", pode ler-se na biografia de Inês Pinto.Nini era uma grande fã do FC Porto e de futebol no geral, tendo dado grande destaque a esse fascínio durante a sua trajetória na Internet.A jovem contava com uma comunidade de mais de 19,4 mil seguidores no Instagram e 36,4 no TikTok.