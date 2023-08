Mulher morre afogada no rio Douro em Gondomar

Uma mulher, de 36 anos, morreu afogada, esta tarde de terça-feira, numa zona interdita a banhos, junto ao clube Naval de Gramido, em Gondomar. O alerta foi dado às 14h55. No local, estiveram os Bombeiros de Gondomar com uma ambulância, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida de Gondomar, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Santo António e a Polícia Marítima. A vítima ainda foi levada para o Hospital de S. João, no Porto, onde foi declarado o óbito.