NATO condena "veemente" ataque do Hamas contra cidades em Israel

Organização salienta que Israel "tem o direito de se defender".

A NATO condenou "veementemente" os "ataques terroristas" desta manhã do Hamas contra cidades israelitas e salientou que Israel "tem o direito de se defender", noticiou a AFP.

"Condenamos veementemente os ataques terroristas deste sábado do Hamas contra Israel, parceiro da NATO. Os nossos pensamentos estão com as vítimas e com todas as pessoas afetadas. O terrorismo é uma ameaça fundamental para as sociedades livres e Israel tem o direito de se defender", afirmou o porta-voz da Nato, Dylan White, na rede social X (antigo Twitter), citado pela agência de notícias francesa.

O grupo islâmico Hamas lançou deste sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.