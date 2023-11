Oito menores detidos por entoarem cânticos anti-semitas no metro de Paris

Jovens "começaram a cantar em grupo canções contra a polícia, contra a comunidade LGBT e também contra a França e, finalmente, contra o povo judeu".



O incidente aconteceu no dia 31 de outubro por volta das 18h30. Após a denúncia, o Ministério Público abriu um inquérito para identificar e processar os autores.







Oito menores foram detidos na manhã desta segunda-feira duas semanas depois de terem sido filmados a entoar cânticos anti-semitas na linha 3 do metro de Paris, em França.De acordo com o autor do vídeo, que é citado pela BFMTV, os jovens "começaram a cantar em grupo canções contra a polícia, contra a comunidade LGBT e também contra a França e, finalmente, contra o povo judeu".