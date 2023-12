OMS classifica nova variante da Covid-19 como "de interesse" devido a rápida disseminação

Organização acredita que 'JN.1' pode "aumentar o peso das infeções respiratórias em muitos países".

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a variante JN.1 do coronavírus que causa a covid-19 como "variante de interesse" devido à sua "rápida disseminação", embora ressalvando que o risco para a saúde pública global é baixo.Segundo a OMS, que emitiu esta terça-feira um comunicado sobre o assunto, a variante JN.1 do SARS-CoV-2 "poderá aumentar o peso das infeções respiratórias em muitos países" do hemisfério norte com o aproximar da estação do inverno.A OMS assegura, no entanto, que as vacinas em circulação para a covid-19 (que previnem a doença grave e morte) atuam com esta variante, que deriva da linhagem BA.2.86 (que tem origem na variante Ómicron).A covid-19 é uma doença respiratória pandémica provocada pelo SARS-CoV-2, um tipo de vírus detetado inicialmente em 2019 na China e que tem assumido várias variantes e subvariantes, umas mais contagiosas do que outras.