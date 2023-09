Polícia mata cão a tiro com crianças a assistir

em

, Brasil. O homem de 52 anos, identificado como Anderson Carlos Teixeira, alvejou o animal depois deste ladrar e saltar para cima dele, informa o portal G1."Vou matar o teu cão", disse o militar à dona do Churros. Após a ameaça, disparou três vezes e saiu do local sem prestar assistência ao animal. Três crianças, que acompanhavam a tutora do cão no passeio, assistiram a tudo.

O canídeo acabou por morrer. Tinha quase três anos e era descrito como "muito feliz" e "carinhoso". O crime está a chocar o país da América Latina.A Polícia Militar foi acionada e o suspeito foi encontrado. Sgundo o G1, Anderson Carlos Teixeira terá declarado que agiu perante as investidas do animal. Disse que pediu aos donos, que segurassem o cão porque este se encontrava sem açaime. À segunda tentativa de ataque, decidiu disparar.O militar foi acusado do crime de maus-tratos aos animais e, em seguida, encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari. No domingo, foi libertado sem pagamento de fiança. Está agora sujeito a algumas medidas, entre as quais a proibição do uso de armas de fogo.